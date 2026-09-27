Рашисти атакували ринок у Софіївській Борщагівці на Київщині: є загиблі та постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 27 вересня російські загарбники атакували ударним безпілотником на територію ринку у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляють Київська обласна прокуратура та мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки?
"Сьогодні ввечері внаслідок ворожої атаки у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району відбулося влучання ударного безпілотника на територію ринку. Внаслідок атаки загинув один чоловік, близько 10 людей отримали поранення",- повідомили в облпрокуратурі.
На місці працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на ринок у передмісті Києва, за попередньою інформацією, двоє людей загинули й четверо постраждали.
"У передмісті столиці палає ринок. Наразі, за інформацією медиків, там четверо постраждалих. Їх оглядають та надають допомогу. Також, попередньо, двоє людей загинули", - написав він.
У соцмережах публікують відео з місця атаки.
Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко написав, що у Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 2 людини, ще 3 постраждали.
"Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Лікарі та екстрені служби працюють на місці", - написав Ткаченко.
Крім того, у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль. У Білоцерківському районі пошкоджено зерносховище та багатоповерхівку.
Оновлення
Згодом в обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей.
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