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Новини Обстріл Київщини
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Рашисти атакували ринок у Софіївській Борщагівці на Київщині: є загиблі та постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 27 вересня російські загарбники атакували ударним безпілотником на територію ринку у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють Київська обласна прокуратура та мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки?

"Сьогодні ввечері внаслідок ворожої атаки у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району відбулося влучання ударного безпілотника на територію ринку. Внаслідок атаки загинув один чоловік, близько 10 людей отримали поранення",- повідомили в облпрокуратурі.

На місці працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки на ринок у передмісті Києва, за попередньою інформацією, двоє людей загинули й четверо постраждали.

"У передмісті столиці палає ринок. Наразі, за інформацією медиків, там четверо постраждалих. Їх оглядають та надають допомогу. Також, попередньо, двоє людей загинули", - написав він.

У соцмережах публікують відео з місця атаки.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко написав, що у Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 2 людини, ще 3 постраждали.

"Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Лікарі та екстрені служби працюють на місці", - написав Ткаченко. 

Крім того, у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль. У Білоцерківському районі пошкоджено зерносховище та багатоповерхівку.

Оновлення

Згодом в обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей.

атака на Софіївську Борщагівку

атака на Софіївську Борщагівку

атака на Софіївську Борщагівку

атака на Софіївську Борщагівку

атака на Софіївську Борщагівку

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Автор: 

Київська область (4830) обстріл (37055) ринок (404) жертви (2097) Бучанський район (277) Софіївська Борщагівка (7)
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