Рашисты атаковали рынок в Софиевской Борщаговке на Киевщине: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 27 сентября российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по территории рынка в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают Киевская областная прокуратура и мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о последствиях?

"Сегодня вечером в результате вражеской атаки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района произошло попадание ударного беспилотника на территорию рынка. В результате атаки погиб один мужчина, около 10 человек получили ранения", — сообщили в облпрокуратуре.

На месте работают правоохранители и соответствующие экстренные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на рынок в пригороде Киева, по предварительной информации, двое человек погибли и четверо пострадали.

"В пригороде столицы горит рынок. На данный момент, по информации медиков, там четверо пострадавших. Их осматривают и оказывают помощь. Также, по предварительным данным, двое человек погибли", — написал он.

В соцсетях публикуют видео с места атаки.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко написал, что в Софиевской Борщаговке Бучанского района в результате попадания вражеского БпЛА погибли 2 человека, еще 3 пострадали.

"Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи и экстренные службы работают на месте", – написал Ткаченко.

Кроме того, в Бориспольском районе, в Счастливом, поврежден легковой автомобиль. В Белоцерковском районе повреждены зернохранилище и многоэтажка.

Обновление

Впоследствии в областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки погибли два человека.

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