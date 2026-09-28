Атаки РФ на Киевскую область: 3 погибших, 8 раненых, разрушения в 5 районах

Враг продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных БПЛА.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, за последние сутки под ударом оказались исключительно гражданские объекты.

Есть жертвы

К сожалению, в результате вражеских атак погибли трое жителей области, ещё 8 человек пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за вражеских обстрелов ухудшилось качество воздуха в Обухове и Броварах

Последствия

По данным ОГА, за последние сутки повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области:

Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.

Читайте: Продолжается непрерывная дронная атака РФ на Киевскую область: в трех районах повреждено 16 объектов

Что предшествовало?