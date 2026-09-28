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Атаки РФ на Киевскую область: 3 погибших, 8 раненых, разрушения в 5 районах

В результате ночной атаки РФ в Киевской области повреждены частные дома и два автомобиля.

Враг продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных БПЛА.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, за последние сутки под ударом оказались исключительно гражданские объекты.

Есть жертвы

К сожалению, в результате вражеских атак погибли трое жителей области, ещё 8 человек пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия

По данным ОГА, за последние сутки повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области:

Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.

Читайте: Продолжается непрерывная дронная атака РФ на Киевскую область: в трех районах повреждено 16 объектов

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты атаковали рынок в Софиевской Борщаговке в Киевской области: есть погибшие и пострадавшие.
  • Также отмечалось, что войска РФ нанесли удар дронами по Вишневому: погиб один человек, трое ранены, повреждены автомобили.

Автор: 

Киевская область (5151) Белоцерковский район (72) Бориспольский район (118) Броварский район (124) Бучанский район (264) Фастовский район (110)
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