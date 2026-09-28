Атаки РФ на Киевскую область: 3 погибших, 8 раненых, разрушения в 5 районах
Враг продолжает наносить удары по Киевской области с помощью ударных БПЛА.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за последние сутки под ударом оказались исключительно гражданские объекты.
Есть жертвы
К сожалению, в результате вражеских атак погибли трое жителей области, ещё 8 человек пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия
По данным ОГА, за последние сутки повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области:
- Броварской район — 2 складских и 2 административных помещения.
- Бучанский район — частный дом, рынок и 6 транспортных средств.
- Фастовский район — производственное помещение и 6 транспортных средств.
- Бориспольский район — 1 транспортное средство.
- Белоцерковский район — сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.
Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты атаковали рынок в Софиевской Борщаговке в Киевской области: есть погибшие и пострадавшие.
- Также отмечалось, что войска РФ нанесли удар дронами по Вишневому: погиб один человек, трое ранены, повреждены автомобили.
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