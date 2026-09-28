Утром враг вновь атаковал Киевскую область беспилотниками: в Броварском районе зафиксированы разрушения и пожары

Утром 28 сентября враг продолжает наносить удары дронами по Киевской области. Последствия атаки зафиксированы в Броварском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

Как отмечается, в одном из населенных пунктов района в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. На месте работают спасатели.

В другом населенном пункте района на территории предприятия повреждены жилые помещения для работников. Пожар ликвидирован.

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Погибших и пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атак РФ на Киевскую область 3 человека погибли и 8 получили ранения, зафиксированы разрушения в 5 районах.

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