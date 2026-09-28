РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13334 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
557 0

На Киевщине из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин, загорелись пятиэтажка и заброшенная ферма (обновлено)

В Бучанском районе после атаки РФ загорелся пятиэтажный дом:

В Бучанском районе Киевской области вследствие российского нападения вспыхнули пожары на территории недействующей фермы и в пятиэтажном многоквартирном доме. 

Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • В Бучанском районе вследствие вражеской атаки возникли пожары на территории недействующей фермы и в пятиэтажном многоквартирном доме.
  • Спасатели ГСЧС работают на местах и ликвидируют пожары. Площадь и масштабы повреждений в жилом доме пока уточняются.
  • К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало.

Читайте также: Утром враг вновь атаковал Киевскую область с помощью БПЛА: в Броварском районе зафиксированы разрушения и пожары

"Службы продолжают работать и фиксировать последствия атаки", — добавили в КОВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

Глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил о двух пострадавших:

В Бучанском районе травмирован мужчина. Он получил осколочные ранения нижних конечностей и туловища. Медики оказывают необходимую помощь.
В Бориспольском районе мужчина получил осколочное ранение щеки. Его госпитализировали. Также повреждены частные дома, автомобиль, гаражи и заборы.

Автор: 

Киевская область (5155) Бучанский район (264)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 