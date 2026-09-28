На Киевщине из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин, загорелись пятиэтажка и заброшенная ферма (обновлено)
В Бучанском районе Киевской области вследствие российского нападения вспыхнули пожары на территории недействующей фермы и в пятиэтажном многоквартирном доме.
Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
- В Бучанском районе вследствие вражеской атаки возникли пожары на территории недействующей фермы и в пятиэтажном многоквартирном доме.
- Спасатели ГСЧС работают на местах и ликвидируют пожары. Площадь и масштабы повреждений в жилом доме пока уточняются.
- К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало.
"Службы продолжают работать и фиксировать последствия атаки", — добавили в КОВА.
ОБНОВЛЕНИЕ
Глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил о двух пострадавших:
В Бучанском районе травмирован мужчина. Он получил осколочные ранения нижних конечностей и туловища. Медики оказывают необходимую помощь.
В Бориспольском районе мужчина получил осколочное ранение щеки. Его госпитализировали. Также повреждены частные дома, автомобиль, гаражи и заборы.
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