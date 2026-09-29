Бойцы "Сталевого кордону" нанесли серию ударов по орудиям и складу БК оккупантов на Сумщине. ВИДЕО
Бойцы пограничной бригады "Сталевий кордон" за минувшие сутки нанесли серию ударов по вооружению, позициям и военным объектам российских оккупантов в Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники поразили 2вражеские пушки, склад боеприпасов и склад военного имущества.
Также в результате боевых действий были уничтожены российский беспилотник, укрытия, антенны и блокпост противника.
Кадры поражения вражеских целей опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.
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