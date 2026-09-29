Бойцы "Сталевого кордону" нанесли серию ударов по орудиям и складу БК оккупантов на Сумщине. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Сталевий кордон" за минувшие сутки нанесли серию ударов по вооружению, позициям и военным объектам российских оккупантов в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники поразили 2вражеские пушки, склад боеприпасов и склад военного имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также в результате боевых действий были уничтожены российский беспилотник, укрытия, антенны и блокпост противника.

Кадры поражения вражеских целей опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины Президентской бригады уничтожили около десятка реактивных "шахедов" в небе над Киевской областью: "Видим! Будем работать!.. Есть сбитые!". ВИДЕО

Смотрите также: Оккупант пытался расстрелять FPV-дрон пилотов "Булава" 72-й ОМБр, но тот взорвался рядом с его сообщником. ВИДЕО