Оккупант пытался расстрелять FPV-дрон пилотов "Булавы" 72-й ОМБр, но тот взорвался рядом с его сообщником
Операторы дронов батальона "Булава" 72-й ОМБр ликвидировали группу российских пехотинцев, которые оказались окружены украинскими дронами во рву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты обнаружили оккупантов и начали атаковать их с помощью FPV-дронов.
На видеозаписи видно, как один из российских военных пытается расстрелять из автомата украинский дрон, приземлившийся неподалеку. В этот момент беспилотник взорвался и уничтожил одного из его соратников.
После этого операторы направили еще один дрон на оккупанта и уничтожили его точным попаданием.
В результате серии ударов было уничтожено не менее 4 рашистов.
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