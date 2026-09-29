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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант пытался расстрелять FPV-дрон пилотов "Булавы" 72-й ОМБр, но тот взорвался рядом с его сообщником

Операторы дронов батальона "Булава" 72-й ОМБр ликвидировали группу российских пехотинцев, которые оказались окружены украинскими дронами во рву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты обнаружили оккупантов и начали атаковать их с помощью FPV-дронов.

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На видеозаписи видно, как один из российских военных пытается расстрелять из автомата украинский дрон, приземлившийся неподалеку. В этот момент беспилотник взорвался и уничтожил одного из его соратников.

После этого операторы направили еще один дрон на оккупанта и уничтожили его точным попаданием.

В результате серии ударов было уничтожено не менее 4 рашистов.

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