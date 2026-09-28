Украинские Су-27 разбомбили место дислокации рашистов с живой силой и боекомплектом. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по российской позиции, где находились живая сила и боекомплект противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей Су-27 по координатам, полученным от разведки, поразили место дислокации оккупантов авиабомбами GBU.

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На обнародованных кадрах видно здание, в котором базировались российские военные, и мощный взрыв вследствие точного попадания.

Вследствие авиаудара позиция противника вместе с живой силой и боекомплектом была уничтожена.

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