Украинские Су-27 разбомбили место дислокации рашистов с живой силой и боекомплектом. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по российской позиции, где находились живая сила и боекомплект противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей Су-27 по координатам, полученным от разведки, поразили место дислокации оккупантов авиабомбами GBU.
На обнародованных кадрах видно здание, в котором базировались российские военные, и мощный взрыв вследствие точного попадания.
Вследствие авиаудара позиция противника вместе с живой силой и боекомплектом была уничтожена.
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