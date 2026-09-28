Рашист показал последствия удара Сил обороны по позициям 503-го полка ВС РФ: "Вот так, короче, нас подраз#бали немного. Все сгорело, все горит". ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой российский оккупант показал последствия удара Сил обороны по позициям российских войск на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен по позициям военнослужащих 503-го мотострелкового полка ВС РФ.

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На кадрах видна уничтоженная позиция и техника рашистов.

"Вот так, короче, нас немного подраз#бали. Все сгорело, все горит", — комментирует последствия удара российский оккупант.

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