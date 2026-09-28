Украинская авиация нанесла удар по промышленной зоне, где базировались живые силы рашистов. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту скопления российских оккупантов, базировавшихся в промышленной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные отметили, что это уже не первый удар по месту дислокации противника в этом районе.

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Вследствие точного попадания в здание произошел мощный взрыв. Личный состав российских оккупантов, находившийся внутри, был ликвидирован.

Видеозапись боевых действий авиации опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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