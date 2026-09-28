Українська авіація завдала удару по промисловій зоні, де базувалася жива сила рашистів. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали точного авіаудару по місцю скупчення російських окупантів, які базувалися в промисловій зоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові зазначили, що це вже не перший удар по місцю дислокації противника в цьому районі.
Унаслідок точного влучання в будівлю стався потужний вибух. Живу силу російських окупантів, яка перебувала всередині, було ліквідовано.
Відеозаписом бойової роботи авіації поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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