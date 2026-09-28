Оператори "Перуна" знищили п’ятьох окупантів, які ховалися під антидроновими плащами. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому українські оператори безпілотників виявляють та знищують російських окупантів, які намагалися замаскуватися від дронів за допомогою антидронових плащів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднили оператори батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади.
На відео зафіксовано п’ять окремих атак. Російські військові лежать серед високих бур’янів, у кущах та під деревами, накрившись спеціальними плащами або ковдрами, призначеними для зниження помітності у тепловізійному діапазоні.
Однак маскування не допомогло. Українські оператори виявили схованки противника та послідовно атакували кожну з них ударними безпілотниками.
За інформацією підрозділу, внаслідок п’яти атак було ліквідовано п’ятьох російських окупантів.
"П’ятеро кацапів прилягли спати під антитепловізійною ковдрою - і так і не прокинулися", - іронічно прокоментували результати бойової роботи українські військові.
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