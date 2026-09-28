Операторы "Перуна" уничтожили пятерых оккупантов, которые прятались под антидроновыми плащами. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинские операторы беспилотников обнаруживают и уничтожают российских оккупантов, пытавшихся замаскироваться от дронов с помощью антидроновых плащей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовали операторы батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады.
На видео запечатлены пять отдельных атак. Российские военные лежат среди высокой травы, в кустах и под деревьями, накрывшись специальными плащами или одеялами, предназначенными для снижения заметности в тепловизионном диапазоне.
Однако маскировка не помогла. Украинские операторы обнаружили укрытия противника и последовательно атаковали каждое из них ударными беспилотниками.
По информации подразделения, в результате пяти атак были ликвидированы пять российских оккупантов.
"Пятеро кацапов улеглись спать под антитепловизионным одеялом — и так и не проснулись", — иронично прокомментировали результаты боевой работы украинские военные.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль