Операторы "Перуна" уничтожили пятерых оккупантов, которые прятались под антидроновыми плащами. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинские операторы беспилотников обнаруживают и уничтожают российских оккупантов, пытавшихся замаскироваться от дронов с помощью антидроновых плащей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовали операторы батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады.

На видео запечатлены пять отдельных атак. Российские военные лежат среди высокой травы, в кустах и под деревьями, накрывшись специальными плащами или одеялами, предназначенными для снижения заметности в тепловизионном диапазоне.

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Однако маскировка не помогла. Украинские операторы обнаружили укрытия противника и последовательно атаковали каждое из них ударными беспилотниками.

По информации подразделения, в результате пяти атак были ликвидированы пять российских оккупантов.

"Пятеро кацапов улеглись спать под антитепловизионным одеялом — и так и не проснулись", — иронично прокомментировали результаты боевой работы украинские военные.

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