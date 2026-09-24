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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Украинский дрон медленно подлетает к россиянину, замершему у ствола дерева, и уничтожает его

Российский оккупант попытался спрятаться от украинского беспилотника, замернув у ствола дерева, однако маскировка не помогла. Оператор дрона обнаружил россиянина и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовали пилоты батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады.

На записи видно российского военного, который стоит практически неподвижно, прижавшись к стволу дерева. Очевидно, оккупант рассчитывал, что растительность и неподвижность помогут ему остаться незамеченным для украинского оператора.

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Беспилотник медленно приближается к укрытию. Оператор замечает россиянина у дерева, точно идентифицирует цель и направляет дрон на оккупанта.

"Оператор дрона выигрывает в прятки у российского солдата, замершего под деревом", — прокомментировали эпизод украинские воины.

В результате атаки российский военный был уничтожен. Кадры обнародовали операторы батальона беспилотных систем "Перун" 42-й ОМБр.

Смотрите: Вражеский дрон во время атаки застрял в корзине украинского НРК 42-й ОМБр, но не взорвался: операторы "Асгарда" спасли робота. ВИДЕО

Смотрите: Не менее двух десятков попаданий: операторы дронов 5-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов и их укрытия. ВИДЕО

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армия РФ (24315) уничтожение (10871) дроны (8270) 42 ОМБр (36)
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Бити по ногам - розумно. Ворог без ніг - більше в рази навантаження на ворожий бюджет
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"Пятачок! Это "д-ж-ж-ж...", неспроста...".
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