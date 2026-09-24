Не менее двух десятков попаданий: операторы дронов 5-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов и их укрытия
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовали обширную подборку боевых операций операторов беспилотников, которые выслеживают российских оккупантов и уничтожают их позиции и укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись с результатами работы украинских дронаров опубликована в сети.
В полутораминутном ролике собраны многочисленные эпизоды применения ударных беспилотников. Украинские операторы используют как FPV-дроны, которые непосредственно вступают в атаку, так и БПЛА со сбросом боеприпасов.
Целями становятся российские военные, которые передвигаются по открытой местности или пытаются спрятаться среди растительности, а также обустроенные оккупантами позиции и укрытия.
На записи можно насчитать не менее двух десятков отдельных атак. Часть результатов ударов операторы контролируют с воздуха: после попаданий на российских позициях видны взрывы и задымление.
Кадры демонстрируют системную работу беспилотных подразделений 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, которые с помощью различных типов дронов выбивают российскую пехоту из укрытий и поражают позиции противника.
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