Щонайменше два десятки влучань: оператори дронів 5-ї штурмової бригади нищать окупантів та їхні укриття.. ВIДЕО
Воїни 5-ї окремої штурмової Київської бригади оприлюднили масштабну добірку бойової роботи операторів безпілотників, які полюють на російських окупантів та знищують їхні позиції й укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис із результатами роботи українських дронарів опублікований у мережі.
У півторахвилинному ролику зібрані численні епізоди застосування ударних безпілотників. Українські оператори використовують як FPV-дрони, що безпосередньо заходять на атаку, так і БпЛА зі скидами боєприпасів.
Цілями стають російські військові, які пересуваються відкритою місцевістю або намагаються сховатися серед рослинності, а також облаштовані окупантами позиції та укриття.
На записі можна нарахувати щонайменше два десятки окремих атак. Частину результатів ударів оператори контролюють із повітря: після влучань на російських позиціях видно вибухи та задимлення.
Кадри демонструють системну роботу безпілотних підрозділів 5-ї окремої штурмової Київської бригади, які за допомогою різних типів дронів вибивають російську піхоту з укриттів та уражають позиції противника.
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