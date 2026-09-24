Щонайменше два десятки влучань: оператори дронів 5-ї штурмової бригади нищать окупантів та їхні укриття.. ВIДЕО

Воїни 5-ї окремої штурмової Київської бригади оприлюднили масштабну добірку бойової роботи операторів безпілотників, які полюють на російських окупантів та знищують їхні позиції й укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис із результатами роботи українських дронарів опублікований у мережі.

У півторахвилинному ролику зібрані численні епізоди застосування ударних безпілотників. Українські оператори використовують як FPV-дрони, що безпосередньо заходять на атаку, так і БпЛА зі скидами боєприпасів.

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Цілями стають російські військові, які пересуваються відкритою місцевістю або намагаються сховатися серед рослинності, а також облаштовані окупантами позиції та укриття.

На записі можна нарахувати щонайменше два десятки окремих атак. Частину результатів ударів оператори контролюють із повітря: після влучань на російських позиціях видно вибухи та задимлення.

Кадри демонструють системну роботу безпілотних підрозділів 5-ї окремої штурмової Київської бригади, які за допомогою різних типів дронів вибивають російську піхоту з укриттів та уражають позиції противника.

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