Український дрон поволі підлітає до росіянина, який завмер біля стовбура дерева, та знищує його. ВIДЕО

Російський окупант спробував сховатися від українського безпілотника, завмерши біля стовбура дерева, однак маскування не допомогло. Оператор дрона виявив росіянина та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднили пілоти батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади.

На записі видно російського військового, який стоїть практично нерухомо, притулившись до стовбура дерева. Очевидно, окупант розраховував, що рослинність та нерухомість допоможуть йому залишитися непоміченим для українського оператора.

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Безпілотник повільно наближається до схованки. Оператор помічає росіянина біля дерева, точно ідентифікує ціль та спрямовує дрон на окупанта.

"Оператор дрона перемагає в хованки російського солдата, що завмер під деревом", - прокоментували епізод українські воїни.

У результаті атаки російського військового було знищено. Кадри оприлюднили оператори батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ї ОМБр.

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