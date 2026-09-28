Прикордонники "Гарту" відбили штурм рашистів на Харківщині - 73 окупанти ліквідовані, 4 взяті в полон. ВIДЕО
Бійці прикордонної бригади "Гарт" відбили штурмові дії російських окупантів на Харківському напрямку та завдали противнику значних втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники зупинили спробу російських військ прорватися на українські позиції та відбили атаки противника.
Унаслідок бойової роботи бійці Сил оборони ліквідували 73 російських військових, ще 27 поранили, а чотирьох окупантів взяли в полон.
Кадри опублікували у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.
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