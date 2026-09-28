Дрони Lasar’s Group знищили три російські танки за 65 км від фронту. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників Lasar’s Group Національної гвардії України провели операцію в глибокому тилу противника та за один виліт знищили три російські танки. Окупанти намагалися сховати бронетехніку приблизно за 65 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, три танки противника виявили на Олександрівському напрямку. Росіяни відвели техніку далеко від передової, вкопали її в землю та облаштували укриття, розраховуючи приховати від української розвідки.

Інформацію про скупчення бронетехніки аналітики Lasar’s Group отримали від аеророзвідки суміжних підрозділів. Після уточнення координат цілей було сплановано виліт ударних безпілотників.

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На оприлюдненому відео показані три виявлені цілі, а далі - нічна фаза операції. Ударні борти працюють у глибокому тилу РФ, знаходять замасковану техніку та послідовно атакують її. Моменти уражень і результати ударів контролюються з повітря.

За даними Lasar’s Group, у результаті операції всі три російські танки були знищені ще до того, як противник встиг застосувати їх у бою.

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