Дронарі "Спартана" знищили російський ЗРК "Оса" у тилу на Донеччині. ВIДЕО

Пілоти 3-ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса" на тимчасово окупованій території Донеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу систему ППО уразили оператори дронів middle strike батальйону безпілотних систем Black Sky бригади "Спартан".

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Російський ЗРК виявили приблизно за 40 кілометрів від Волновахи. Після точного удару комплекс було знищено.

Вартість російського ЗРК "Оса" становить близько $10 мільйонів.

"Що вкотре нагадує окупантам: поняття "глибокий тил" втратило для них актуальність", - зазначили у бригаді.

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