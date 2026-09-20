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Новини Знищення російських окупантів
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Українські пілоти влаштували засідку за допомогою дрона з вибухівкою та підірвали групу з 6 рашистів. ВIДЕО

Пілоти Сил безпілотних систем за допомогою завчасно встановленого дрона з вибухівкою влаштували засідку на групу російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше 6 окупантів рухалися лісосмугою повз український дрон із вибухівкою, який заздалегідь залишили на їхньому маршруті.

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Коли російські військові наблизилися до безпілотника, українські бійці дистанційно активували вибухівку. У результаті групу ворожої піхоти було ліквідовано.

Кадри бойової роботи українських захисників опублікували у соціальних мережах.

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