Украинские пилоты устроили засаду с помощью дрона со взрывчаткой и взорвали группу из 6 рашистов. ВИДЕО
Пилоты Сил беспилотных систем с помощью заранее установленного дрона с взрывчаткой устроили засаду на группу российской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере 6 оккупантов двигались по лесополосе мимо украинского дрона со взрывчаткой, который заранее оставили на их маршруте.
Когда российские военные приблизились к беспилотнику, украинские бойцы дистанционно активировали взрывчатку. В результате группа вражеской пехоты была ликвидирована.
Кадры боевых действий украинских защитников опубликовали в социальных сетях.
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