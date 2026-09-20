Украинские пилоты устроили засаду с помощью дрона со взрывчаткой и взорвали группу из 6 рашистов. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем с помощью заранее установленного дрона с взрывчаткой устроили засаду на группу российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере 6 оккупантов двигались по лесополосе мимо украинского дрона со взрывчаткой, который заранее оставили на их маршруте.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Когда российские военные приблизились к беспилотнику, украинские бойцы дистанционно активировали взрывчатку. В результате группа вражеской пехоты была ликвидирована.

Кадры боевых действий украинских защитников опубликовали в социальных сетях.

Смотрите также: Экипаж "Рубін" с помощью нового перехватчика STING S сбил российский дрон-ракету "Герань-5". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты Воздушных сил авиаударом разнесли здания с живой силой рашистов. ВИДЕО