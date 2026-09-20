Пилоты Воздушных сил авиаударом разнесли здания с живой силой рашистов. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла удар по позициям российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей Воздушных сил поразили здания, в которых находились живые силы противника.
В результате точных попаданий здания были разрушены, а находившиеся внутри рашисты ликвидированы.
Кадрами боевых вылетов авиации поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль