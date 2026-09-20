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Пилоты Воздушных сил авиаударом разнесли здания с живой силой рашистов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей Воздушных сил поразили здания, в которых находились живые силы противника.

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В результате точных попаданий здания были разрушены, а находившиеся внутри рашисты ликвидированы.

Кадрами боевых вылетов авиации поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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