Пилоты Воздушных сил авиаударом разнесли здания с живой силой рашистов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей Воздушных сил поразили здания, в которых находились живые силы противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате точных попаданий здания были разрушены, а находившиеся внутри рашисты ликвидированы.

Кадрами боевых вылетов авиации поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроноператоры поразили группу рашистов, укрывавшуюся в коллекторе под железной дорогой. ВИДЕО

Смотрите также: Операция "Чорний птах": украинские военные поразили основные источники энергоснабжения оккупантов на южном направлении. ВИДЕО