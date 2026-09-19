Операция "Черная птица": украинские военные поразили основные источники энергоснабжения оккупантов на южном направлении. ВИДЕО

Украинские военные в рамках операции "Schwarzer Vogel" ("Черная птица") нанесли удар по основным источникам энергоснабжения российских войск на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах операции рассказали в 422-м отдельном полку беспилотных систем LUFTWAFFE.

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По данным украинских военных, из-за нехватки бензина и дизельного топлива оккупанты начали переводить свои объекты на газовую генерацию. Для обеспечения военных и ремонтных мощностей россияне прокладывали отдельные газопроводы на временно оккупированных территориях.

За этими объектами следили разведка ГВ "Юг", 17-го армейского корпуса и 422-го отдельного полка LUFTWAFFE.

В рамках операции украинские военные поразили или уничтожили основные источники энергоснабжения оккупантов. По оценке подразделения, это существенно снизило боеспособность российских войск на этом направлении.

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