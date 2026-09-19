Операція "Чорний птах": українські військові уразили основні джерела енергопостачання окупантів на південному напрямку. ВIДЕО
Українські військові у межах операції "Schwarzer Vogel" ("Чорний птах") уразили основні джерела енергопостачання російських військ на південному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про результати операції розповіли у 422-му окремому полку безпілотних систем LUFTWAFFE.
За даними українських військових, через нестачу бензину та дизельного пального окупанти почали переводити свої об’єкти на газову генерацію. Для забезпечення військових і ремонтних потужностей росіяни прокладали окремі газопроводи на тимчасово окупованих територіях.
За цими об’єктами стежили розвідка УВ "Південь", 17-го армійського корпусу та 422-го окремого полку LUFTWAFFE.
У межах операції українські військові уразили або знищили основні джерела енергопостачання окупантів. За оцінкою підрозділу, це суттєво зменшило спроможності російських військ на цьому напрямку.
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