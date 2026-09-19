Пілоти SIGNUM подолали 120 км у тилу ворога та уразили російську РЛС "Небо-М" вартістю $100 млн. ВIДЕО
Оператори підрозділу SIGNUM 59-ї бригади спільно з Першим окремим центром БпС уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" орієнтовною вартістю близько $100 млн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу РЛС атакували на відстані близько 120 км від лінії фронту.
Під час польоту росіяни намагалися заглушити відеосигнал українського дрона засобами радіоелектронної боротьби. Попри це, оператори продовжили політ, орієнтуючись за показниками безпілотника та власним досвідом.
У результаті двох вильотів російську РЛС "Небо-М" було пошкоджено. Також повідомляється про поранення двох окупантів.
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