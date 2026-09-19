Пілоти SIGNUM подолали 120 км у тилу ворога та уразили російську РЛС "Небо-М" вартістю $100 млн. ВIДЕО

Оператори підрозділу SIGNUM 59-ї бригади спільно з Першим окремим центром БпС уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М" орієнтовною вартістю близько $100 млн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу РЛС атакували на відстані близько 120 км від лінії фронту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час польоту росіяни намагалися заглушити відеосигнал українського дрона засобами радіоелектронної боротьби. Попри це, оператори продовжили політ, орієнтуючись за показниками безпілотника та власним досвідом.

У результаті двох вильотів російську РЛС "Небо-М" було пошкоджено. Також повідомляється про поранення двох окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "ППОпад-2026": уражено 300 комплексів ППО РФ, - Мадяр. ВIДЕО

Дивіться також: Оператори дронів 237-го батальйону ДШВ знищили два російські "Гради" біля Гуляйполя. ВIДЕО