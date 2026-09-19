Операція "ППОпад-2026": уражено 300 комплексів ППО РФ, - Мадяр. ВIДЕО
У межах операції "ППОпад-2026" уражено або знищено 300 комплексів протиповітряної оборони російських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
Серед них:
- 162 зенітні ракетні та зенітні ракетно-гарматні комплекси;
- 124 радіолокаційні комплекси;
- 14 комплексів радіоелектронної боротьби.
Як зазначив Мадяр, ювілейною, 300-ю ціллю стала пускова установка зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" поблизу населеного пункту Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області.
За 10-18 вересня уразили 26 одиниць ППО
Командувач СБС повідомив, що протягом 10-18 вересня українські військові уразили 26 одиниць комплексів ППО на тимчасово окупованих територіях України та території РФ.
Загалом за 1-18 вересня було уражено 37 одиниць. Серед цілей, про ураження яких повідомив Мадяр:
- ЗРК "Бук-М1" у Водяному на Донеччині;
- РЛС "Терек" у Молчаліному та Веселому на Донеччині;
- ЗРК "Тор-М2" у Євгенівці на Донеччині;
- ЗРГК "Тунгуска" у Дорожнянці Запорізької області;
- РЛС "Імбір" у Калиновому на Донеччині;
- РЛС "Небо-М" у Долотінці Ростовської області РФ;
- РЛС "Каста-2Е2" у Чорногорівці Луганської області;
- РЛС "Каста-2Е2" у Шабельському Краснодарського краю РФ;
- РЛС "Надгробок 64Н6" у Чалтирі Ростовської області РФ;
- РЛС "Установка-510" та "Небо-СВ" у Сніжному на Донеччині;
- зенітні ракетні установки у Веселому Запорізької області та Новодонецькому Донецької області;
- РЛС "Каста" у Вишневому Запорізької області;
- ЗРК у Бердянському Запорізької області;
- командно-штабна машина ЗРК у Широкому Луганської області;
- ЗРК "Оса" у Тошківці Луганської області.
Мадяр також повідомив про ураження інших елементів російської системи протиповітряної оборони на окупованих територіях та в РФ.
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