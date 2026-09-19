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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Операція "ППОпад-2026": уражено 300 комплексів ППО РФ, - Мадяр. ВIДЕО

У межах операції "ППОпад-2026" уражено або знищено 300 комплексів протиповітряної оборони російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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Серед них:

  • 162 зенітні ракетні та зенітні ракетно-гарматні комплекси;
  • 124 радіолокаційні комплекси;
  • 14 комплексів радіоелектронної боротьби.

Як зазначив Мадяр, ювілейною, 300-ю ціллю стала пускова установка зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" поблизу населеного пункту Українка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За 10-18 вересня уразили 26 одиниць ППО

Командувач СБС  повідомив, що протягом 10-18 вересня українські військові уразили 26 одиниць комплексів ППО на тимчасово окупованих територіях України та території РФ.

Загалом за 1-18 вересня  було уражено 37 одиниць. Серед цілей, про ураження яких повідомив Мадяр:

  • ЗРК "Бук-М1" у Водяному на Донеччині;
  • РЛС "Терек" у Молчаліному та Веселому на Донеччині;
  • ЗРК "Тор-М2" у Євгенівці на Донеччині;
  • ЗРГК "Тунгуска" у Дорожнянці Запорізької області;
  • РЛС "Імбір" у Калиновому на Донеччині;
  • РЛС "Небо-М" у Долотінці Ростовської області РФ;
  • РЛС "Каста-2Е2" у Чорногорівці Луганської області;
  • РЛС "Каста-2Е2" у Шабельському Краснодарського краю РФ;
  • РЛС "Надгробок 64Н6" у Чалтирі Ростовської області РФ;
  • РЛС "Установка-510" та "Небо-СВ" у Сніжному на Донеччині;
  • зенітні ракетні установки у Веселому Запорізької області та Новодонецькому Донецької області;
  • РЛС "Каста" у Вишневому Запорізької області;
  • ЗРК у Бердянському Запорізької області;
  • командно-штабна машина ЗРК у Широкому Луганської області;
  • ЗРК "Оса" у Тошківці Луганської області.

Мадяр також повідомив про ураження інших елементів російської системи протиповітряної оборони на окупованих територіях та в РФ.

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ППО (4476) знищення (11109) Бровді Роберт Мадяр (204) Сили безпілотних систем (653)
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