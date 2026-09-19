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Операция "ППОпад-2026": поражено 300 комплексов ПВО РФ, — Мадяр

В рамках операции "ППОпад-2026" были поражены или уничтожены 300 комплексов противовоздушной обороны российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр).

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Среди них:

  • 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплекса;
  • 124 радиолокационных комплекса;
  • 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Как отметил Мадяр, юбилейной, 300-й целью стала пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" вблизи населенного пункта Украинка на временно оккупированной территории Запорожской области.

За 10–18 сентября было уничтожено 26 единиц ПВО

Командующий СБС сообщил, что в период с 10 по 18 сентября украинские военные поразили 26 единиц комплексов ПВО на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.

Всего за 1–18 сентября было поражено 37 единиц. Среди целей, о поражении которых сообщил Мадяр:

  • ЗРК "Бук-М1" в Водяном в Донецкой области;
  • РЛС "Терек" в Молчалином и Веселом в Донецкой области;
  • ЗРК "Тор-М2" в Евгеновке Донецкой области;
  • ЗРГК "Тунгуска" в Дрожнянке Запорожской области;
  • РЛС "Имбир" в Калиновом в Донецкой области;
  • РЛС "Небо-М" в Долотинке Ростовской области РФ;
  • РЛС "Каста-2Е2" в Черногоровке Луганской области;
  • РЛС "Каста-2Е2" в Шабельском Краснодарского края РФ;
  • РЛС "Надгробок 64Н6" в Чалтыре Ростовской области РФ;
  • РЛС "Установка-510" и "Небо-СВ" в Снежном в Донецкой области;
  • зенитные ракетные установки в Веселом Запорожской области и Новодонецком Донецкой области;
  • РЛС "Каста" в Вишневом Запорожской области;
  • ЗРК в Бердянске Запорожской области;
  • командно-штабная машина ЗРК в Широком Луганской области;
  • ЗРК "Оса" в Тошковке Луганской области.

Мадяр также сообщил о поражении других элементов российской системы противовоздушной обороны на оккупированных территориях и на территории РФ.

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