Операция "ППОпад-2026": поражено 300 комплексов ПВО РФ, — Мадяр
В рамках операции "ППОпад-2026" были поражены или уничтожены 300 комплексов противовоздушной обороны российских войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр).
Среди них:
- 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплекса;
- 124 радиолокационных комплекса;
- 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.
Как отметил Мадяр, юбилейной, 300-й целью стала пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" вблизи населенного пункта Украинка на временно оккупированной территории Запорожской области.
За 10–18 сентября было уничтожено 26 единиц ПВО
Командующий СБС сообщил, что в период с 10 по 18 сентября украинские военные поразили 26 единиц комплексов ПВО на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.
Всего за 1–18 сентября было поражено 37 единиц. Среди целей, о поражении которых сообщил Мадяр:
- ЗРК "Бук-М1" в Водяном в Донецкой области;
- РЛС "Терек" в Молчалином и Веселом в Донецкой области;
- ЗРК "Тор-М2" в Евгеновке Донецкой области;
- ЗРГК "Тунгуска" в Дрожнянке Запорожской области;
- РЛС "Имбир" в Калиновом в Донецкой области;
- РЛС "Небо-М" в Долотинке Ростовской области РФ;
- РЛС "Каста-2Е2" в Черногоровке Луганской области;
- РЛС "Каста-2Е2" в Шабельском Краснодарского края РФ;
- РЛС "Надгробок 64Н6" в Чалтыре Ростовской области РФ;
- РЛС "Установка-510" и "Небо-СВ" в Снежном в Донецкой области;
- зенитные ракетные установки в Веселом Запорожской области и Новодонецком Донецкой области;
- РЛС "Каста" в Вишневом Запорожской области;
- ЗРК в Бердянске Запорожской области;
- командно-штабная машина ЗРК в Широком Луганской области;
- ЗРК "Оса" в Тошковке Луганской области.
Мадяр также сообщил о поражении других элементов российской системы противовоздушной обороны на оккупированных территориях и на территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль