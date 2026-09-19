Пилоты SIGNUM преодолели 120 км в тылу врага и поразили российскую РЛС "Небо-М" стоимостью $100 млн

Операторы подразделения SIGNUM 59-й бригады совместно с Первым отдельным центром БпС поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую РЛС атаковали на расстоянии около 120 км от линии фронта.

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Во время полёта россияне пытались заглушить видеосигнал украинского дрона средствами радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это, операторы продолжили полет, ориентируясь по показателям беспилотника и собственному опыту.

В результате двух вылетов российская РЛС "Небо-М" была повреждена. Также сообщается о ранении двух оккупантов.

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