Пилоты SIGNUM преодолели 120 км в тылу врага и поразили российскую РЛС "Небо-М" стоимостью $100 млн
Операторы подразделения SIGNUM 59-й бригады совместно с Первым отдельным центром БпС поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую РЛС атаковали на расстоянии около 120 км от линии фронта.
Во время полёта россияне пытались заглушить видеосигнал украинского дрона средствами радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это, операторы продолжили полет, ориентируясь по показателям беспилотника и собственному опыту.
В результате двух вылетов российская РЛС "Небо-М" была повреждена. Также сообщается о ранении двух оккупантов.
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