Операторы дронов 237-го батальона ДШВ уничтожили два российских "Града" возле Гуляйполя

На Гуляйпольском направлении дронщики 237-го батальона беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ уничтожили две российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская техника была поражена вблизи Гуляйполя и на трассе Гуляйполе — Пологи, которую россияне используют для перемещения техники и подвоза личного состава.

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Один БМ-21 "Град" украинские бойцы уничтожили в окрестностях Гуляйполя. Вражеская установка работала фактически "с ходу".

Второй "Град" дронщики поразили непосредственно во время движения по трассе в направлении Гуляйполя.

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