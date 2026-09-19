Операторы дронов 237-го батальона ДШВ уничтожили два российских "Града" возле Гуляйполя
На Гуляйпольском направлении дронщики 237-го батальона беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ уничтожили две российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская техника была поражена вблизи Гуляйполя и на трассе Гуляйполе — Пологи, которую россияне используют для перемещения техники и подвоза личного состава.
Один БМ-21 "Град" украинские бойцы уничтожили в окрестностях Гуляйполя. Вражеская установка работала фактически "с ходу".
Второй "Град" дронщики поразили непосредственно во время движения по трассе в направлении Гуляйполя.
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