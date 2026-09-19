РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13222 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники
1 022 4

Дронщики SIGNUM поразили замаскированный российский грузовик с боеприпасами для РСЗО "Ураган"

Бойцы батальона SIGNUM 59-й бригады СБС уничтожили российский грузовик, перевозивший реактивные снаряды для РСЗО "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне перекрасили военный грузовик в яркие гражданские цвета, пытаясь замаскировать его от украинских дронов с ИИ-наведением.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Операторы SIGNUM обнаружили транспортное средство во время перевозки боеприпасов и поразили его ударным дроном.

После попадания грузовик вместе с реактивными снарядами был уничтожен, что вызвало мощную детонацию.

Кадры боевых действий опубликовали бойцы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты Су-27 разнесли авиабомбами GBU-62 здание с живой силой рашистов. ВИДЕО

Смотрите также: Пограничники "Гарта" уничтожили 10 российских дронов-"ждунов" на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24242) боеприпасы (2559) уничтожение (10796) РСЗО (327) дроны (8210) Силы беспилотных систем (645)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 