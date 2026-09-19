Дронщики SIGNUM поразили замаскированный российский грузовик с боеприпасами для РСЗО "Ураган"

Бойцы батальона SIGNUM 59-й бригады СБС уничтожили российский грузовик, перевозивший реактивные снаряды для РСЗО "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне перекрасили военный грузовик в яркие гражданские цвета, пытаясь замаскировать его от украинских дронов с ИИ-наведением.

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Операторы SIGNUM обнаружили транспортное средство во время перевозки боеприпасов и поразили его ударным дроном.

После попадания грузовик вместе с реактивными снарядами был уничтожен, что вызвало мощную детонацию.

Кадры боевых действий опубликовали бойцы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем.

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