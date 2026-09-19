Пограничники "Гарта" уничтожили 10 российских дронов-"ждунов" на Южно-Слобожанском направлении
На Южно-Слобожанском направлении операторы дронов пограничной бригады "Гарт" уничтожили ряд вражеских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты нанесли удары по российским дронам-"ждунам", которые оккупанты разместили вблизи дорог на логистических маршрутах.
В результате боевых действий пограничники уничтожили 10 вражеских БПЛА.
Видеозапись работы украинских защитников опубликована в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
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