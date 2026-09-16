Пограничники "Гарт" увидели себя в камере вражеского дрона и успели избежать удара. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" во время доставки провизии на позиции обнаружили вражеский дрон с помощью портативного детектора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на экране устройства бойцы увидели видеосигнал беспилотника и обнаружили в кадре самих себя.

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Украинские защитники быстро среагировали, остановились под деревьями и попытались сбить стрелковым огнем вражеский дрон, однако не попали.

В то же время промахнулся и противник - беспилотник взорвался примерно в метре от автомобиля. Убедившись, что машина не пострадала, пограничники продолжили движение к позициям.

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