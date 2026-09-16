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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Прикордонники "Гарту" побачили себе в камері ворожого дрона та встигли уникнути удару. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" під час доставки провізії на позиції виявили ворожий дрон за допомогою портативного детектора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на екрані пристрою бійці побачили відеосигнал безпілотника та виявили у кадрі самих себе.

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Українські захисники швидко зреагували, зупинилися під деревами та спробували збити стрілецьким вогнем ворожий дрон, однак не влучили.

Водночас схибив і противник - безпілотник вибухнув приблизно за метр від автомобіля. Переконавшись, що автівка не постраждала, прикордонники продовжили рух до позицій.

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