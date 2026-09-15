Оккупант пытался сбить лопатой FPV-дрон бойцов "Апекса", однако "поединок" длился недолго. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Апекс" бригады "Форпост" во время атаки с помощью FPV-дрона засняли оккупанта, который пытался сбить беспилотник лопатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отмечают, что так называемый "поединок" длился недолго. В результате FPV-дрон взорвался и уничтожил российского военного.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация оккупанта произошла в зоне ответственности пограничников на Южно-Слобожанском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попадание авиабомбы по позиции российских операторов дронов: боевая работа Воздушных сил Украины. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 1021-го полка с помощью ракетного комплекса "Стугна-П" перехватили российский БПЛА во время атаки. ВИДЕО