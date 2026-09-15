Оккупант пытался сбить лопатой FPV-дрон бойцов "Апекса", однако "поединок" длился недолго. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Апекс" бригады "Форпост" во время атаки с помощью FPV-дрона засняли оккупанта, который пытался сбить беспилотник лопатой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отмечают, что так называемый "поединок" длился недолго. В результате FPV-дрон взорвался и уничтожил российского военного.
Ликвидация оккупанта произошла в зоне ответственности пограничников на Южно-Слобожанском направлении.
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