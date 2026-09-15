Попадание авиабомбы по позиции российских операторов дронов: боевая работа Воздушных сил Украины. ВИДЕО

Экипажи истребителей Воздушных сил прицельным ударом уничтожили позицию российских операторов дронов коптерного типа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты точным попаданием авиабомбы в здание, где находились российские военные, уничтожили позицию вместе с личным составом противника.

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Кадрами боевого вылета украинской авиации один из пилотов поделился в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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