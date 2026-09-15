Влучання авіабомби по позиції російських операторів дронів: бойова робота Повітряних сил України. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів Повітряних сил прицільним ударом знищили позицію російських операторів дронів коптерного типу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти точним влучанням авіабомби у будівлю, де перебували російські військові, знищили позицію разом з особовим складом противника.

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Кадрами бойового вильоту української авіації один із пілотів поділився у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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