Влучання авіабомби по позиції російських операторів дронів: бойова робота Повітряних сил України. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів Повітряних сил прицільним ударом знищили позицію російських операторів дронів коптерного типу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти точним влучанням авіабомби у будівлю, де перебували російські військові, знищили позицію разом з особовим складом противника.
Кадрами бойового вильоту української авіації один із пілотів поділився у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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