Бійці 1021-го полку ракетним комплексом "Стугна-П" перехопили російський БпЛА під час атаки. ВIДЕО

Бійці 1021-го зенітного ракетного полку уразили ворожу повітряну ціль за допомогою зенітного комплексу на базі протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, комплекс використовується для ураження повільних повітряних цілей, зокрема ударних БпЛА типу "Герань-2" та "Гербера".

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"Стугна-П" створювалася для боротьби з бронетехнікою, однак підготовлені українські військові використовують можливості цього озброєння значно ширше.

На оприлюднених кадрах видно момент влучання ракети в повітряну ціль та її подальший вибух

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