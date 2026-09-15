Бійці 1021-го полку ракетним комплексом "Стугна-П" перехопили російський БпЛА під час атаки. ВIДЕО
Бійці 1021-го зенітного ракетного полку уразили ворожу повітряну ціль за допомогою зенітного комплексу на базі протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, комплекс використовується для ураження повільних повітряних цілей, зокрема ударних БпЛА типу "Герань-2" та "Гербера".
"Стугна-П" створювалася для боротьби з бронетехнікою, однак підготовлені українські військові використовують можливості цього озброєння значно ширше.
На оприлюднених кадрах видно момент влучання ракети в повітряну ціль та її подальший вибух
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