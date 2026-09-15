Дронарі SAMOSUD 11-ї бригади НГУ дистанційним керуванням перехоплювачів STING за добу знищили 40 російських БпЛА. ВIДЕО

Індустрія дронів

Оператори дронів підрозділу SAMOSUD 11-ї бригади НГУ за добу знищили 40 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки ворога бійці використовували дрони-перехоплювачі STING із комплексом Hornet Vision CTRL від "Диких Шершнів".

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У результаті всі повітряні цілі ворога були знищені за допомогою дистанційного керування перехоплювачами STING.

Кадрами збиття цілей "Дикі Шершні" поділилися у своєму телеграм-каналі.

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