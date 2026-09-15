Дронарі SAMOSUD 11-ї бригади НГУ дистанційним керуванням перехоплювачів STING за добу знищили 40 російських БпЛА. ВIДЕО
Індустрія дронів
Оператори дронів підрозділу SAMOSUD 11-ї бригади НГУ за добу знищили 40 російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки ворога бійці використовували дрони-перехоплювачі STING із комплексом Hornet Vision CTRL від "Диких Шершнів".
У результаті всі повітряні цілі ворога були знищені за допомогою дистанційного керування перехоплювачами STING.
Кадрами збиття цілей "Дикі Шершні" поділилися у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль