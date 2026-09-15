УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21789 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окупанти-самовбивці Самогубство окупантів на полі бою
593 4

Рашист підірвав себе гранатою після удару дронарів 92-ї ОШБр. ВIДЕО 18+

Бійці 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади зафільмували дроном самоліквідацію рашиста у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант після удару українського дрона вирішив не очікувати наступного БпЛА та підірвав себе гранатою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті вибуху гранати рашиста розірвало на дрантя.

Дивіться також: Оператор перехоплювача STING збив російську "Герберу-2" зі збільшеним паливним баком. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Су-27 бомбами GBU-62 уразили позицію російських штурмовиків та операторів дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22353) знищення (11077) 92 окрема штурмова бригада (284) дрони (8888)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 