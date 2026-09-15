Рашист підірвав себе гранатою після удару дронарів 92-ї ОШБр. ВIДЕО 18+
Бійці 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади зафільмували дроном самоліквідацію рашиста у лісосмузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант після удару українського дрона вирішив не очікувати наступного БпЛА та підірвав себе гранатою.
У результаті вибуху гранати рашиста розірвало на дрантя.
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