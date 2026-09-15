Рашист подорвал себя гранатой после удара дронов 92-й ОШБр. ВИДЕО
Бойцы 4-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады сняли на дрон самоубийство рашиста в лесополосе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант после удара украинского дрона решил не дожидаться следующего БПЛА и подорвал себя гранатой.
В результате взрыва гранаты рашиста разорвало на куски.
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