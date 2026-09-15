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Бійці 210-го полку спільно з Повітряними силами знищили мінометну позицію рашистів. ВIДЕО
Бійці 210-го окремого штурмового полку у взаємодії з Повітряними силами виявили та уразили позицію російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударом авіації було знищено мінометну позицію та міномет ворога, після чого українські захисники провели дорозвідку.
Після аеророзвідки суміжні підрозділи передали бійцям координати залишків техніки противника, за якими українські військові завдали удару артилерійською установкою "Богдана" та повністю знищили позицію рашистів.
Відеозаписом поділилися бійці у своєму телеграм-каналі.
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