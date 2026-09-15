Бійці 210-го полку спільно з Повітряними силами знищили мінометну позицію рашистів. ВIДЕО

Бійці 210-го окремого штурмового полку у взаємодії з Повітряними силами виявили та уразили позицію російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударом авіації було знищено мінометну позицію та міномет ворога, після чого українські захисники провели дорозвідку.

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Після аеророзвідки суміжні підрозділи передали бійцям координати залишків техніки противника, за якими українські військові завдали удару артилерійською установкою "Богдана" та повністю знищили позицію рашистів.

Відеозаписом поділилися бійці у своєму телеграм-каналі.

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