Бойцы 210-го полка совместно с Воздушными силами уничтожили минометную позицию рашистов. ВИДЕО

Бойцы 210-го отдельного штурмового полка во взаимодействии с Воздушными силами обнаружили и поразили позицию российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиационным ударом были уничтожены минометная позиция и миномет противника, после чего украинские защитники провели доразведку.

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После аэроразведки смежные подразделения передали бойцам координаты остатков техникипротивника, по которым украинские военные нанесли удар с помощью артиллерийской установки "Богдана" и полностью уничтожили позицию рашистов.

Видеозаписью поделились бойцы в своем Telegram-канале.

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