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Дронари SAMOSUD 11-й бригады НГУ с помощью дистанционного управления перехватчиками STING за сутки уничтожили 40 российских БПЛА. ВИДЕО

Индустрия дронов

Операторы дронов подразделения SAMOSUD 11-й бригады НГУ за сутки уничтожили 40 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки врага бойцы использовали дроны-перехватчики STING с комплексом Hornet Vision CTRL от"Диких Шершнів".

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В результате все воздушные цели врага были уничтожены с помощью дистанционного управления перехватчиками STING.

Кадрами сбивания целей "Дикі Шершні" поделились в своем Telegram-канале.

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Автор: 

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