Дронари SAMOSUD 11-й бригады НГУ с помощью дистанционного управления перехватчиками STING за сутки уничтожили 40 российских БПЛА. ВИДЕО
Индустрия дронов
Операторы дронов подразделения SAMOSUD 11-й бригады НГУ за сутки уничтожили 40 российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки врага бойцы использовали дроны-перехватчики STING с комплексом Hornet Vision CTRL от"Диких Шершнів".
В результате все воздушные цели врага были уничтожены с помощью дистанционного управления перехватчиками STING.
Кадрами сбивания целей "Дикі Шершні" поделились в своем Telegram-канале.
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