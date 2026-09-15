Бойцы 1021-го полка с помощью ракетного комплекса "Стугна-П" перехватили российский БПЛА во время атаки. ВИДЕО
Бойцы 1021-го зенитного ракетного полка поразили вражескую воздушную цель с помощью зенитного комплекса на базе противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
Как сообщает Цензор.НЕТ, комплекс используется для поражения медленных воздушных целей, в частности ударных БПЛА типа "Герань-2" и "Гербера".
"Стугна-П" создавалась для борьбы с бронетехникой, однако подготовленные украинские военные используют возможности этого вооружения гораздо шире.
На обнародованных кадрах виден момент попадания ракеты в воздушную цель и её последующий взрыв
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