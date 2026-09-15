Украинские защитники с помощью HIMARS нанесли удар по позициям оккупантов на Александровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры боевых действий украинских защитников с применением системы HIMARS по позициям российских войск на Александровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи запечатлены подготовка и залп ракет из РСЗО по позициям противника.

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Удары наносились по лесополосам, где базировались живые силы противника.

В подписи к видео отмечается, что все вражеские цели были поражены.

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