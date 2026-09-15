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Украинские защитники с помощью HIMARS нанесли удар по позициям оккупантов на Александровском направлении. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры боевых действий украинских защитников с применением системы HIMARS по позициям российских войск на Александровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи запечатлены подготовка и залп ракет из РСЗО по позициям противника.
Удары наносились по лесополосам, где базировались живые силы противника.
В подписи к видео отмечается, что все вражеские цели были поражены.
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