Українські захисники із HIMARS уразили позиції окупантів на Олександрівському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри бойової роботи українських захисників із застосуванням системи HIMARS по позиціях російських військ на Олександрівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано підготовку та залп ракет із РСЗВ по позиціях противника.

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Удари завдавали по лісосмугах, де базувалася жива сила ворога.

У дописі до відео зазначається, що всі ворожі цілі було уражено.

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