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Окупант намагався збити лопатою FPV-дрон бійців "Апексу", проте "двобій" тривав недовго. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" під час удару FPV-дроном зафільмували окупанта, який намагався збити безпілотник лопатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зазначають, що так званий "двобій" тривав недовго. У результаті FPV-дрон вибухнув та ліквідував російського військового.

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Ліквідація окупанта відбулася у смузі відповідальності прикордонників на Південно-Слобожанському напрямку.

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