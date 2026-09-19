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Новини Знищення російських безпілотників
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Прикордонники "Гарту" знищили 10 російських дронів-"ждунів" на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

На Південно-Слобожанському напрямку оператори дронів прикордонної бригади "Гарт" знищили низку ворожих безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти відпрацювали по російських дронах-"ждунах", які окупанти розмістили поблизу доріг на логістичних маршрутах.

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У результаті бойової роботи прикордонники знищили 10 ворожих БпЛА.

Відеозапис роботи українських захисників опублікували в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

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