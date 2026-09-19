Прикордонники "Гарту" знищили 10 російських дронів-"ждунів" на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
На Південно-Слобожанському напрямку оператори дронів прикордонної бригади "Гарт" знищили низку ворожих безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти відпрацювали по російських дронах-"ждунах", які окупанти розмістили поблизу доріг на логістичних маршрутах.
У результаті бойової роботи прикордонники знищили 10 ворожих БпЛА.
Відеозапис роботи українських захисників опублікували в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.
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