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Новини Знищення російської техніки
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Дронарі SIGNUM уразили замасковану російську вантажівку з боєприпасами для РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 59-ї бригади СБС знищили російську вантажівку, яка перевозила реактивні снаряди для РСЗВ "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни перефарбували військову вантажівку в яскраві цивільні кольори, намагаючись замаскувати її від українських дронів із ШІ-наведенням.

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Оператори SIGNUM виявили транспорт під час перевезення боєприпасів та уразили його ударним дроном.

Після влучання вантажівка разом із реактивними снарядами була знищена, що спричинило потужну детонацію.

Кадри бойової роботи опублікували бійці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем.

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